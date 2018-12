Brand in zorgboerderij Middelstum

In Middelstum, in de provincie Groningen, woedt een grote brand bij een zorgboerderij. De bewoners zijn in veiligheid gebracht, meldt de brandweer.

Het gaat om Boerderij Fraam, waar mensen met een verstandelijke, lichamelijke of sociale beperking, onder begeleiding werken. De schuur bij de boerderij is al in de as gelegd. De brandweer probeert nu te voorkomen dat ook de woning bij de boerderij vlam vat. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van een hoogwerker.

Er is een NL-Alert verstuurd voor de omgeving vanwege rook- en stankoverlast.

De brand brak rond 01.15 uur uit en al snel was er sprake van een uitslaande brand. De schuur bij de boerderij is al volledig verwoest.