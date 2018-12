Extreem-rechtse partij breekt door in Andalusië

Bij verkiezingen in de Zuid-Spaanse regio Andalusië heeft de extreem-rechtse partij Vox een flinke overwinning behaald. De partij, opgericht in 2013, kreeg vanuit het niets twaalf zetels in het parlement, dat 109 zetels telt.

De socialisten blijven de grootste, maar komen bij lange na niet aan een meerderheid. Met 33 zetels vallen ze flink terug in vergelijking met 2015, toen ze nog 47 zetels hadden. De socialistische partij is in Andalusië aan de macht sinds het einde van het Franco-regime. Ook met het linkse Podemos (17 zetels) komen ze nu tekort voor een meerderheid.

De conservatieve Partido Popular kreeg 26 zetels en is daarmee de tweede partij in de zuidelijke regio. Het centrum-rechtse liberale Ciudadanos komt op 21 zetels. Om aan een absolute meerderheid van 55 zetels te komen, zouden deze partijen samenwerking moeten zoeken met Vox. De extreem-rechtse partij kan zo een sleutelrol gaan spelen bij de formatie in Andalusië, de Spaanse regio met het meeste aantal inwoners.

De verkiezingen in Andalusië worden nauwlettend in de gaten gehouden in de rest van het land. In het voorjaar staan er meer regionale verkiezingen op het programma, evenals de verkiezingen voor het Europees Parlement.