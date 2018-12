Rabobank-klanten staan rood door dubbele hypotheekafschrijving

Een woordvoerder van de Rabobank zegt dat dat binnen één of twee dagen zal gebeuren, met terugwerkende kracht. Dat houdt in dat mensen die door de dubbele afschrijving rood zijn komen te staan, daarover geen rente hoeven te betalen. De rente op rood staan is bij de Rabobank 12,9 procent op jaarbasis.

Spaarbedrag

Alleen de inleg voor de spaarhypotheek is dubbel afgeschreven. Dat is een van de twee maandelijkse termijnbedragen. Daarmee bouwt de klant een spaarbedrag op, bedoeld om de hypotheek na verloop van tijd (deels) mee af te lossen. Het andere maandelijkse bedrag, de hypotheekrente, is volgens de woordvoerder bij alle klanten juist afgeschreven.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Het gaat niet om een technische storing; de woordvoerder vermoedt dat er een fout is gemaakt met een bestand.