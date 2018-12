Vrouw uit Duisburg vast na vondst dode baby tussen oude kleding

De Duitse politie heeft een 35-jarige vrouw uit Duisburg aangehouden omdat ze mogelijk twee baby's om het leven heeft gebracht. De zaak kwam aan het rollen door de vondst van een babylijkje in een kledingsorteercentrum in Polen.

Op 17 november deden medewerksters van het sorteercentrum in de Poolse stad Kielce de gruwelijke ontdekking. Tussen de ingezamelde oude kleding, afkomstig uit Duisburg, vonden ze een dode baby. De politie noemde het meisje Mia.

Om de moeder van Mia te vinden, ging de Duitse politie met een speurhond 470 kledingcontainers in Duisburg langs. Bij een daarvan zou de hond zijn aangeslagen en uiteindelijk kwam de politie, dankzij tips van getuigen, bij de 35-jarige vrouw terecht.

Bebloede lakens

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd haar huis doorzocht en daarbij werd een tweede babylijkje gevonden, gewikkeld in lakens en plastic zakken. Ook lagen in het huis bebloede lakens. De vrouw erkent dat ze de moeder van deze baby is, maar heeft nog geen bekentenis afgelegd over baby Mia. Er is nog geen dna-onderzoek gedaan.

Uit onderzoek blijkt dat beide kinderen ongeveer gelijktijdig ter wereld moeten zijn gekomen. Mia is volgens justitie in Polen levend geboren; het meisje heeft zelfstandig geademd. Tussen 31 oktober en 8 november zou ze in een kledingcontainer zijn gegooid. Het is onduidelijk of het kindje toen nog leefde.