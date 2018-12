Europa deze Week: nieuwe maatregelen voor nieuwe uitdagingen

Nederland is, voor zover we weten, vrijwel verschoond gebleven van cyberaanvallen. Maar de doelen liggen voor de hand: spoorwegsystemen, bankverkeer, drinkwatervoorziening. Alles is computergestuurd, met het internet verbonden en dus kwetsbaar.

Beleidsmakers willen over het algemeen niets liever dan oplossingen aandragen. Over het oprichten van een cybereenheid binnen het Nederlandse leger was weinig te doen.

Maar met name met de poging de klimaatverandering tegen te gaan, roept nogal eens weerstand op. Er worden van een samenleving grote offers gevraagd voor maatregelen waarvan het effect pas over tientallen jaren voelbaar zijn.

EU-visie

Vrijwel ieder Europees land heeft al wel klimaatdoelen voor ogen. Maar de Europese Commissie wilde de afgelopen week met hun visie al die plannen bundelen en ze zo effectiever maken. Hoofddoel: de EU is halverwege deze eeuw klimaatneutraal. Dat wil zeggen: de uitstoot van broeikasgas CO2 is dan nul en alle energie wordt tegen die tijd duurzaam opgewekt.

Het plan wordt de komende dagen besproken op de VN-klimaattop in de Poolse stad Katowice. En daar zal het gefileerd, toegejuicht en afgekraakt worden. Over klimaatplannen is men het zelden eens.