Fietsster (17) geschept in Den Bosch, automobilist laat haar zwaargewond achter

In Den Bosch is vanochtend een meisje uit Rosmalen (17) zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist. Die schepte de fietsende tiener, die wilde oversteken, en ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor.

Omstanders ontfermden zich over het zwaargewonde slachtoffer. Ze was buiten kennis en is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De fiets van het meisje lag volgens ooggetuigen 10 tot 15 meter van de plek van de aanrijding, schrijft Omroep Brabant.

De politie is op zoek naar de bestuurder. Op de plek van de aanrijding is een buitenspiegel achtergebleven waar een serienummer op staat. De politie hoopt zo de eigenaar van de auto te achterhalen.