Frankrijk overweegt noodtoestand na gewelddadige protestdag 'gele hesjes'

De Franse regering overweegt een tijdelijke invoering van de noodtoestand om nieuwe gewelddadige protesten van 'gele hesjes' te voorkomen. President Macron, premier Philippe en minister Castaner komen vanmiddag bijeen om "alle mogelijke opties" te bespreken, zegt een regeringswoordvoerder.

Gisteren sloeg bij protesten in het centrum van Parijs de vlam in de pan. Op de Champs-Élysées brandden auto's en in de Arc de Triomphe werden vernielingen aangericht. Ook vernielden demonstranten winkels en werd er geplunderd. Bij de gewelddadige protesten raakten 133 mensen gewond en meer dan 400 mensen zijn opgepakt, volgens de politie.