Een mens naar wens: zo ver gaan we al met knutselen aan dna

We kunnen dus meer en meer, maar het is de vraag wat we met die vaardigheden willen. Die maatschappelijke discussie is in alle hevigheid losgebarsten. Welke grenzen stellen we aan dna op bestelling? Als jij straks jouw baby zo kan verbeteren dat hij geen Alzheimer kan krijgen, kies je daar misschien voor. Maar wat als je ook kan voorkomen dat jouw kind net als jij slechte ogen heeft, of een betere bouw dan jij kan krijgen. Zou je dat ook doen?

Er kan ook ongelijkheid ontstaan door de techniek. Wie kan de aanpassingen straks betalen en wie niet? Krijg je dan mensen die wel gezonde baby's kunnen krijgen, en anderen die zich dat niet kunnen veroorloven? Of komt er een klasse van 'supermensen'?

Annelien Bredenoord is hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het UMC Utrecht en denkt mee over internationale richtlijnen rondom het aanpassen van dna. Zij verwacht dat het zo'n vaart niet loopt. "Embryo's aanpassen en terugplaatsen is in de meeste landen gewoonweg verboden. Er zijn ook richtlijnen, die 99 procent van de wetenschappers volgen, en die bepalen dat we nog geen baby's met aangepast dna mogen maken. De meeste mensen zullen ook een baby op de natuurlijke manier willen krijgen, dat is leuker en minder ingrijpend."

De baby's uit China veranderen daar volgens haar weinig aan. "Het is niet zo dat er nu ineens meer mensen zoiets gaan doen. Je kunt natuurlijk niet uitsluiten dat er ergens in al die duizenden labs mensen werken die er nu anders over denken, maar ik acht die kans voorlopig klein."