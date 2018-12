'Verdachten woningoverval Zaltbommel beschoten, klopjacht snelweg A2'

De politie heeft in een klopjacht op drie verdachten van een woningoverval geschoten. Een verdachte werd in zijn been geraakt, meldt Omroep Gelderland.

De verdachten wachtten aan het begin van de nacht in een woning in Zaltbommel de bewoners op, een stel en een tiener. Toen de gealarmeerde politie arriveerde, schoot de vervolgens op straat op de verdachten, maar die wisten te ontkomen. Ze vluchtten over de snelweg richting Den Bosch.

Langs de snelweg

De politie kreeg de verdachten weer in beeld bij tankstation De Lucht langs de A2. Die waren daar tegen de vangrails gebotst. Een stuk voorbij het pompstation verlieten zij op de vluchtstrook hun auto en gingen er te voet vandoor. De politie kon een van hen snel aanhouden.

Bij de jacht op de overige twee overvallers werden agenten van de Landelijke Eenheid, een arrestatieteam en politiehonden ingezet. Een tweede verdachte kon worden aangehouden nadat de gewonde man bij De Lucht een vrouw om een lift naar Tilburg had gevraagd. Zij weigerde en waarschuwde de politie. Die trof de man in de auto van de vrouw aan met twee schotwonden.

Mannelijke bewoner gewond

De politie is nog op zoek naar de derde verdachte. Bij het tankstation en bij de woning in Zaltbommel is onderzoek gedaan. De A2 was vanwege het onderzoek enige tijd afgesloten.

De mannelijke bewoner raakte gewond bij de overval. Hij liep vermoedelijk een gebroken kaak op. Het motief achter de woningoverval is onbekend.