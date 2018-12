Mexicaanse grensstad sluit barre opvangplek migranten

De Mexicaanse grensstad Tijuana heeft een groot opvangcomplex voor migranten gesloten. Er zaten ooit 6000 migranten uit Centraal-Amerika. Diegenen die er nog waren, worden overgebracht naar een federale opvang, verder weg van de Amerikaanse grens.

De autoriteiten geven als officiƫle reden voor de sluiting van het oude sportcomplex dat de sanitaire omstandigheden er slecht waren. Een deel van het complex stond onder water en infecties grepen om zich heen. De migranten gaan nu naar een voormalige concerthal.

De nieuwe Mexicaanse president Lopez Obrador tekende gisteren, op de dag van zijn inauguratie, een overeenkomst met enkele andere landen in de Centraal-Amerika om de vluchtelingenaantallen richting de VS te beperken. Het is onder meer de bedoeling dat er meer werkgelegenheid komt in Mexico, El Salvador, Guatemala en Honduras.

De afgelopen maanden zijn duizenden migranten op weg gegaan naar de VS. Ze reizen in grote groepen en hopen zo veiliger te zijn tegen bendes en mensensmokkelaars. De 'karavanen', zoals ze worden genoemd, zijn Trump een doorn in het oog. De Amerikaanse president zegt dat er criminelen onder de migranten zijn en stuurde duizenden militairen naar het grensgebied om te voorkomen dat de migranten de VS bereiken.