Trump en Xi Jinping uitgesproken op G20: 'nieuwe heffingen van de baan'

Aan het slot van de G20-top in Buenos Aires hebben de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping 2,5 uur met elkaar getafeld. Of de twee hun handelsconflicten hebben opgelost, is vooralsnog niet bekend. Wel kwamen er na afloop vanuit beide kampen positieve geluiden naar buiten.

Een belangrijke economisch adviseur van Trump zei tegen journalisten dat het een heel goed gesprek was. De krant South China Morning Post weet dat er na afloop van het diner applaus klonk bij de delegaties. Er zou in elk geval zijn afgesproken dat nieuwe door de VS aangekondigde hogere importtarieven voorlopig van de baan zijn.

Inzet van het gesprek was het handelsconflict dat de afgelopen maanden hoop opgelopen is. Het conflict tussen de twee grootste economieën van de wereld zorgt voor onrust op de financiële markten

De VS heeft voor honderden miljarden dollars aan importtarieven opgelegd aan China, dat op zijn beurt ook tarieven aan de VS heeft opgelegd voor zo'n 60 miljard dollar. Trump heeft daarbovenop aangekondigd per 1 januari bepaalde invoerheffingen voor China te verhogen van 10 tot 25 procent. Het gesprek in Buenos Aires was bedoeld om ten minste die maatregel van tafel te krijgen en dat zou zijn gelukt.

Trump vindt het onverteerbaar dat China veel meer naar de VS exporteert dan andersom. Ook vindt hij dat Peking te veel handelsbarrières opwerpt voor het Amerikaanse bedrijfsleven. Voorafgaand aan het gesprek in Buenos Aires zei Trump dat hij een geweldig relatie heeft met Xi Jinping en sprak hij zijn vertrouwen uit dat er iets goeds uit zou komen.