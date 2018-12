Zeven autobranden op één avond in Nieuwegein

In Nieuwegein zijn vanavond in een paar uur tijd zeven auto's in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting.

In zeker drie verschillende wijken sloegen de vlammen uit een auto, in onder meer de Carmenlaan, de Apolloburg en de Titus Brandsmastraat. In die laatste straat brandde de voorkant van de wagen volledig uit. Ook een busje dat ernaast stond, raakte beschadigd en moest met geweld worden opengemaakt om de brand te blussen, meldt RTV Utrecht.

De politie heeft via Burgernet een signalering verspreid van de mogelijke dader. Mensen wordt gevraagd in de buurt van Degenburg uit te kijken naar een man met donkere huidskleur, donkere kleding, muts, baard en snor.