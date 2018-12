Twee zwaargewonden bij ongeluk op A15 in Betuwe

Bij een ongeluk op de A15 bij Echteld zijn twee mensen zwaargewond geraakt, meldt de politie.

Bij het invoegen botsten twee auto's op elkaar. Toen twee mensen uitstapten om de schade te bekijken, werden zij door een andere weggebruiker aangereden. Die is aangehouden: volgens de politie een standaardprocedure.

Of de gewonden in één auto zaten of dat het gaat om de bestuurders van beide auto's, is niet bekend.

De A15 is tussen Ochten en Tiel dicht, in de richting van Gorinchem. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via Den Bosch over de A50, A59 en A2, weggebruikers die richting Utrecht moeten kunnen rijden via Apeldoorn over de A50 en de A12.