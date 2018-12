Vergeten Auschwitz-muziekstuk voor het eerst opgevoerd

Een ensemble van een conservatorium in Michigan heeft voor het eerst het in Auschwitz gevonden muziekstuk Die schönste Zeit des Lebens gespeeld. De partituur werd onlangs gevonden in de archieven van het concentratiekamp. De uitvoering van het stuk werd live uitgezonden op internet.

Muziekhoogleraar Patricia Hall doet al tientallen jaren onderzoek naar manuscripten en stuitte twee jaar geleden op het handgeschreven stuk. Ze was door een collega getipt dat er mogelijk nog een bruikbaar stuk te vinden zou zijn.

En zo klinkt het: