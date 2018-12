Vrouwen in Zuid-Sudan onderweg naar voedseldistributie verkracht

In Zuid-Sudan zijn 125 vrouwen en meisjes verkracht en geslagen met zwepen en knuppels toen ze onderweg waren naar een voedseluitgiftepunt. Volgens hulpverleners waren de aanvallen in de plaats Bentiu zo schokkend dat ze er geen woorden voor hebben. "Ze zijn op de meest verschrikkelijke wijze misbruikt."

Artsen zonder Grenzen zegt dat de aanvallen plaatsvonden op tien achtereenvolgende dagen, van 19 tot 29 november. "Er zitten meisjes bij die jonger zijn dan 10 jaar en vrouwen ouder dan 65. Zelfs zwangere vrouwen werden niet gespaard."

Ter vergelijking: in de afgelopen tien maanden werden in totaal 104 slachtoffers van seksueel geweld geholpen in de kliniek in het gebied, niet ver van de grens met Sudan.

Grote groepen mannen

De daders zijn grote groepen mannen, zowel gewapend als ongewapend. De vrouwen werden ook beroofd van hun geld, kleding, schoenen en voedselbonnen. Die werden voor hun ogen verscheurd.

De vrouwen gaan uit veiligheidsoverwegingen in groepen op pad, maar de groepen mannen worden ook steeds groter.

Seksueel geweld komt op grote schaal voor in de burgeroorlog in Zuid-Sudan. Hoe meer wanhopige mensen er op zoek zijn naar hulp, hoe meer seksueel geweld er voorkomt, waarschuwden hulporganisaties na het sluiten van het vredesverdrag enkele maanden geleden. Dat akkoord moet een einde maken aan vijf jaar burgeroorlog.