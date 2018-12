Bush senior leidde succesvolste militaire operatie VS na 1945

Bush had kunnen doorstoten naar Bagdad en Saddam af kunnen zetten, maar hij besloot de operatie te staken en Saddam te laten zitten. Zijn argument was dat doorgaan veel Amerikaanse levens kon kosten en ertoe kon leiden dat de Amerikanen Irak moesten besturen. Zoals zijn minister van Defensie Dick Cheney zei: "Hoeveel Amerikaanse doden is Saddam waard? Het antwoord is: niet zo verdomd veel".

Bush was bang dat Irak in chaos uiteen zou vallen en wilde Saddam handhaven als tegenwicht tegen Iran. Het wegvallen van de despoot zou het machtsevenwicht in het Midden-Oosten verstoren en de Amerikaanse oliebelangen in gevaar brengen, was de gedachte.

Opstanden

Bush had de Irakezen tijdens de Golfoorlog een paar keer opgeroepen tegen Saddam in opstand te komen. Na de Golfoorlog kwamen in het zuiden de sjiieten in opstand en in het noorden de Koerden. De rebellen kregen moeiteloos de meeste Iraakse steden in handen, maar Saddam hield de controle over Bagdad en sloeg al snel meedogenloos terug. Bush deed niets, ondanks de suggestie van Amerikaanse steun.

Er vielen tienduizenden doden. Anderhalf miljoen Koerden vluchtten naar Iran, Turkije en Syrië. Om een eind te maken aan de vluchtelingencrisis, stelde de geallieerde coalitie no-fly-zones in, waar de Iraakse luchtmacht niet mocht komen. Hierdoor konden de Koerden in Noord-Irak een autonoom gebied vormen, waar het regime van Saddam niets te zeggen had. Maar in het zuiden gingen het moorden en het onderdrukken van de sjiieten door.

2003: de Irak-oorlog

Jaren later, na de Irak-oorlog van 2003, bleek dat het alternatief - oorlog om Saddam te verdrijven - niet beter was. Onder leiding van Bush junior werd Saddam toen in een korte oorlog verjaagd. Maar nu gebeurde waar Bush senior bang voor was geweest: Irak viel in chaos uiteen, de Amerikanen werden voor het bestuur van het land verantwoordelijk en Irak werd 'een nieuw Vietnam', waar in de jaren erna bijna 5000 Amerikaanse doden vielen.