Opschudding over wapengekletter FNV in Hoogeveen

Het openlijk dragen van wapens is in Nederland verboden. "Zo'n luchtbuks mag alleen meegenomen worden als er bescherming omheen zit, bijvoorbeeld een speciale tas of hoes", zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in het Dagblad van het Noorden. "Dus in formeel juridische zin is men in overtreding.''

Des te opmerkelijker is het dat de politie aanvankelijk liet weten dat de demonstratie was toegestaan. "Dat was vanmorgen een vorm van demonstreren", twitterde de politie van Hoogeveen donderdag.