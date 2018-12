Politie sluit Binnenhof af voor 'gele hesjes', twee aanhoudingen

De organisatie heeft geen vergunning aangevraagd voor de demonstratie. Daarom mogen niet meer dan honderd mensen zich bij het Binnenhof verzamelen.

Rutte weg

"We laten ons inspireren door de protesten van de gele hesjes in Frankrijk", zegt een van de organisatoren, Ingeborg Westerhoff. "Als het aan ons ligt zonder geweld. Maar als er mensen zijn die zich op een andere manier willen uiten, dan moeten ze dat zelf weten. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf."

Er is een lange lijst van actiepunten. Zo gaat het op de Facebookgroep Gele Hesjes NL onder meer over verlaging van de accijnzen, een ander zorgstelsel en migratiebeleid, verlaging van de pensioenleeftijd, een basisinkomen voor iedereen en het vertrek van premier Rutte.

Ook in Nijmegen, Groningen en Maastricht wordt gedemonstreerd. Ook in Maastricht is iemand aangehouden voor verstoring van de openbare orde. Enkele tientallen mensen willen op het Vrijthof demonstreren.