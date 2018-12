Politie zoekt beelden steekpartij hardloopster Egmond

De politie vermoedt dat het incident met een hardloopster, maandag in Egmond, niet op zichzelf staat. Om meer duidelijkheid te krijgen, wordt bewoners van Egmond-Binnen nu gevraagd om eventuele camerabeelden van de steekpartij te delen met de politie, meldt NH Nieuws.

Maandag werd een 18-jarige hardloopster 'uit het niets' aangereden en met een scherp voorwerp in haar hartstreek gestoken. Vorige week donderdag waren er een paar kilometer verderop in Castricum ook al twee incidenten met vrouwelijke sporters. Toen reed een grijze auto, waarschijnlijk een SUV, eerst een 18-jarige fietsster aan en daarna een 52-jarige hardloopster. Alle drie vrouwen raakten gewond.

Het is nog niet zeker dat de bestuurder in Castricum dezelfde is als de bestuurder in Egmond. Eventuele beelden kunnen daarover wel duidelijkheid verschaffen, zegt de politie.