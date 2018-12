In de buurt van Graz in Oostenrijk is een taxichauffeur gisteravond aangevallen met een samuraizwaard. Twee dronken klanten weigerden te betalen. Er ontstond geruzie over de ritprijs. Toen de chauffeur het tweetal in Gleisdorf uit de taxi wilde zetten, kreeg hij klappen met het zwaard.

Volgens de politie zat dat nog in de schede, maar raakte de chauffeur wel gewond.

De klanten sloegen op de vlucht, maar werden later aangehouden.