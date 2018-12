Grote brand en explosie op bedrijventerrein bij Eindhoven

Op een industrieterrein in Son bij Eindhoven woedt een zeer grote brand. De brand brak rond 04.00 uur vannacht uit bij het hightechbedrijf Prodrive op industrieterrein Ekkersrijt/Science Park. Er komt veel rook bij vrij en de vlammen sloegen lange tijd metershoog uit het dak.

Aan de brand gingen explosies vooraf, mogelijk in een magazijn bij het pand. De voorgevel is zwaar beschadigd en er is instortingsgevaar, waardoor de brandweer niet meer naar binnen kan. Kozijnen en ruiten van de tweede en derde verdieping liggen aan de overkant van de straat, meldt Omroep Brabant.