Wekdienst 1/12: gele hesjes in Nederland en ontmoeting Trump en Xi

Wat heb je gemist?

Oud-president George H.W. Bush is overleden. Hij is 94 jaar geworden. Bush senior was de 41e president van de Verenigde Staten, van 1989 tot 1993. Onder hem kwam er een eind aan de Sovjet-Unie en de Duitse deling, gebeurtenissen waar de VS terughoudend op reageerde. Zijn grootste succes was de overwinning in de Golfoorlog in 1991.