Waardering voor Bush senior kwam pas later

De Republikein George H.W. Bush was de president die Amerika leidde tijdens het einde van de Koude Oorlog, van 1989 tot 1993. Onder hem kwam er een eind aan de Sovjet-Unie en de Duitse deling, gebeurtenissen waar de VS terughoudend op reageerde. Zijn grootste succes was de overwinning in de Golfoorlog in 1991, waarin hij samen met een brede internationale coalitie de Iraakse dictator Saddam Hussein verjoeg uit Koeweit. Het was de eerste oorlog die live te volgen was op CNN.

Doordat de economie aan het eind van zijn presidentschap slecht draaide verloor hij in 1992 de verkiezingen van de Democraat Bill Clinton. Hij overleed vandaag, 94 jaar oud, nadat hij al jaren ziek was geweest.

Bekwaam, maar saai

Voordat George Bush sr., de vader van de latere president Bush jr., in 1989 president van de VS werd, had hij een voorbeeldige carrière. Hij was achtereenvolgens oprichter van een succesvol oliebedrijf, Congreslid, hoogste Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN en hoogste gezant in China, baas van de CIA en vicepresident onder Ronald Reagan.

Niemand twijfelde aan zijn ijver en zijn bekwaamheid. Toch maakte hij nooit veel indruk. Hij was een matig spreker en het ontbrak hem aan bevlogenheid en samenhangende ideeën. Toen een vriend hem in de jaren tachtig aanraadde eens na te denken over een eigen politiek programma, zou hij hebben gezucht: 'Oh, the vision thing'.

Waardering

Ook zijn presidentschap kenmerkte zich niet door meeslepende visies of grootse plannen. Hij was wel verstandig en pragmatisch. Daardoor was hij de geschikte man om het einde van de Koude Oorlog zonder grote ongelukken te laten verlopen. Ook verjoeg hij de Iraakse dictator Saddam Hussein uit Koeweit zonder het Midden-Oosten in een chaos te storten.

De operatie Desert Storm was een internationale operatie, waarvoor Bush zelfs de steun van de Sovjet-Unie kreeg, maar de Amerikanen leverden 400.000 van de 600.000 militairen die meevochten. Het werd het grootste Amerikaanse militaire succes na de Tweede Wereldoorlog en een enorme opsteker na het debacle in Vietnam.

Voor zijn herverkiezing was dat onvoldoende. De Amerikanen konden hem in 1992 maar matig waarderen. Slechts een derde vond hem een geslaagde president. Later kwam de waardering alsnog, toen Amerikanen genoeg hadden gekregen van zijn al te visierijke zoon George Bush jr. In 2010 vond zestig procent dat de oude Bush het goed had gedaan.