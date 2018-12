Opnieuw brand bij veehouder in Werkhoven, nu in woonhuis

Bij veehouder Gert Snitselaar in Werkhoven, Utrecht, heeft opnieuw brand gewoed. Het is de vijfde keer in twee maanden dat er brand is op het boerenbedrijf. Vannacht werd zijn huis getroffen.

De brandweer rukte met drie wagens uit en had de brand snel onder controle. Alle vorige branden waren in schuren en daarbij kwamen vijftig koeien om. De politie gaat uit van brandstichting. Of dat nu ook het geval is, wordt onderzocht.

Het vuur ontstond vannacht in de woonkamer. Snitselaar kon op tijd vluchten met zijn twee honden. Hij is door ambulancemedewerkers nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook de honden zijn ongedeerd.

Eerder zei Snitselaar dat iemand het op hem voorzien heeft omdat hij homo is, of dat er sprake is van een zakelijk geschil.