'Russische ambassade was betrokken bij OPCW-hack'

De Russische ambassade was actief betrokken bij de poging om het kantoor van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. Dat meldt NRC. Volgens de krant is de ambassade een zenuwcentrum voor spionage.

De hackpoging werd een half jaar geleden uitgevoerd door vier Russische spionnen en zou zijn gecoördineerd door Konstantin Bachtin, de tweede secretaris van de ambassade in Den Haag. Bachtin is teruggeroepen naar Moskou.

Volgens NRC is hij kolonel bij de Russische militaire inlichtingendienst GROe en verantwoordelijk voor spionage in Nederland. De afgelopen jaren zouden zeker zes GROe-officieren op de ambassade in Den Haag hebben gewerkt.

Ook de vier spionnen zouden voor de GROe werken.

Afgeluisterde gesprekken

Door ingrijpen van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) werd de hack van de OPCW voorkomen. Volgens NRC kwam de MIVD de spionnen op het spoor door afgeluisterde telefoongesprekken tussen kolonel Bachtin en Moskou.