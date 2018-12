Jury acht witte Amerikaanse agente schuldig aan moord op zwarte man

Een jury in de Amerikaanse stad Dallas heeft een witte politieagente schuldig bevonden aan moord op haar zwarte buurman. Alle feiten laten zien dat het geen ongeluk is geweest, concludeert de jury.

Agente Amber Guyger schoot op 6 september haar buurman Botham Shem Jean neer. Ze kwam terug van haar werk en zegt dat ze haar auto toen op een verkeerde verdieping in het appartementencomplex parkeerde.

Ze liep de gang van het gebouw in, zou hebben gedacht dat ze bij haar eigen appartement was en zou toen hebben gezien dat de voordeur openstond. Guyger houdt vol dat ze dacht dat ze haar eigen appartement binnenging en dat er toen in het donker een man op haar afkwam, die ze uit zelfverdediging doodschoot.

Deur geopend

Maar de politie heeft al eerder gezegd dat de deur niet openstond en dat het 26-jarige slachtoffer de deur voor de agente heeft geopend. Jean overleed op weg naar het ziekenhuis.

Guyger werd pas drie dagen later opgepakt. De moeder van Jean vroeg zich in de Amerikaanse media af of het ook een paar dagen zou hebben geduurd als het slachtoffer wit was.