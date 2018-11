Bosnische commandant Oric vrijgesproken van moord op Servische gevangenen

In een nieuw proces is de voormalig Bosnische commandant Naser Oric opnieuw vrijgesproken van de moord op drie Servische gevangenen in 1992 tijdens de oorlog in Bosnië.

Volgens de rechtbank in Sarajevo was de verklaring van de belangrijkste getuige "niet betrouwbaar en geloofwaardig". De verdachte zou zijn verklaring tussendoor ook veranderd hebben.

Een nieuw proces was nodig, nadat een eerder vonnis door een hogere rechter was vernietigd. Tegen het vonnis van vandaag kan geen hoger beroep worden aangetekend.

De Servische regering spreekt schande van de vrijspraak "die bewijst dat er voor Serviërs geen recht is in Bosnië".

Joegoslavië-tribunaal

Tijdens de oorlog in Bosnië werd Oric, commandant van de moslims in de Bosnische enclave Srebrenica, door de Serviërs gevreesd. Zijn troepen plunderden Bosnisch-Servische dorpen in de buurt van Srebrenica en hij kreeg de bijnaam het 'moslimbeest'

Bij het gerechtsgebouw in Sarajevo werd tijdens de zitting gedemonstreerd door zowel Bosnische Serviërs als aanhangers van Oric.

Eerder stond Oric ook al terecht voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag voor het niet-verhinderen van oorlogsmisdaden door zijn troepen. Hij werd daar in hoger beroep vrijgesproken.