Zuid-Koreaanse trein voor het eerst in 10 jaar naar Noord-Korea

"Dit inter-Koreaanse spoorproject heeft als doel om de onderlinge verdeeldheid weg te nemen en nieuwe toekomstperspectieven te bieden voor het Koreaanse schiereiland", zei de Zuid-Koreaanse minister van Eenheid. De hoop is dat een nieuw spoornetwerk het reizen en handel drijven tussen beide landen eenvoudiger maakt.

Erbarmelijke infrastructuur

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vroeg president Moon van Zuid-Korea om hulp bij de historische ontmoeting tussen de twee in april. Kim zei dat de spoorwegen in zijn land in een erbarmelijke staat waren. Volgens de BBC stamt een deel van de infrastructuur uit het begin van de vorige eeuw.

Het team uit Zuid-Korea had toestemming van de Verenigde Naties nodig om de sancties tegen het regime van Kim Jong-un te omzeilen. Voor VN-lidstaten is het eigenlijk verboden om brandstof en ander materieel over de Noord-Koreaanse grens te brengen.