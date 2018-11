Duitser krijgt levenslang voor kindermoord uit 1991

Een 66-jarige vrachtwagenchauffeur is in Duitsland tot levenslang veroordeeld voor het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van de 10-jarige Stephanie, 27 jaar geleden. De man ontvoerde het meisje in 1991 uit een park in haar woonplaats. Haar lichaam werd dagen later onder een nabijgelegen brug ontdekt. Vlak voor haar dood was ze seksueel misbruikt.

Volgens de rechtbank duwde de dader het meisje van een hoge brug, om het misbruik te verdoezelen. In haar lichaam werd een grote concentratie kalmerende middelen gevonden.

Nooit gestopt met zoeken

In de rechtszaal erkende de man dat hij het meisje meenam terwijl zij aan het spelen was in een park. Hij wilde naaktfoto's van haar maken. Hij sprak het misbruik tegen en ontkende eveneens dat hij het meisje van een brug heeft geduwd. Hij zou haar slechts bij de brug hebben afgezet.

De Duitse politie heeft de speurtocht naar de dader nooit gestaakt. Eind 2016 kwam een coldcase-team hem op het spoor nadat bleek dat de vrachtwagenchauffeur eerder was veroordeeld voor kindermisbruik. Doorslaggevend was een dna-match met de sporen die op het lichaam van het meisje waren aangetroffen. De man werd in maart van dit jaar aangehouden.