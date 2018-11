Zo werden de diamantrovers van Schiphol na acht jaar ontmaskerd

Het afgeluisterde gesprek wordt door het OM P.'s bekentenis genoemd. Dankzij zijn verhaal wordt een nieuw onderzoek opgestart, dat uiteindelijk leidt naar twee de KLM-medewerkers. Want het is de recherche al snel duidelijk dat de overvallers hulp van binnenuit moeten hebben gehad. Ze droegen namelijk KLM-kleding en bovendien is het zonder bepaalde pasjes helemaal niet mogelijk om het platform op te komen.

Miljoen

In januari 2014, dus ruim een half jaar na het afgeluisterde gesprek van Erik P., komt bij de politie op Schiphol een tip binnen. Iemand noemt twee namen van mannen die bij de diamantroof betrokken waren. Zij zouden daarvoor per persoon bijna een miljoen euro hebben gekregen.

Volgens het OM gaat het om Ramazan N. en Raoul T. Beiden waren in 2005 werkzaam voor KLM én werkten op de dag van zowel de poging als van de daadwerkelijke roof. De tipgever zegt dat N. van het geld bezittingen in Colombia en Turkije heeft gekocht en dat T. onder meer dure reizen heeft gemaakt.

Uit financiële gegevens van N. en T. blijkt volgens het OM dat in de eerste jaren na de overval respectievelijk 410.800 euro en 124.000 euro contant geld op hun rekeningen werd gestort. Uit telefoongegevens maakt het OM verder op dat de twee in 2005 in contact stonden met Marlon D., een van de vermoedelijke overvallers.

Beide mannen worden vanaf januari 2014 afgeluisterd. Uit die gesprekken blijkt volgens het OM dat zij, en de man die hen met de overvallers in contact zou hebben gebracht, Simon van M., nog geld tegoed hadden. Het zou gaan om hun aandeel in de diamantroof.

Prostitutie

Vooral Raoul T. maakt zich daar kwaad over. Bij hem was de financiële nood dan ook hoog. Zo hoog zelfs, dat zijn vrouw overwoog om de prostitutie in te gaan.

De politie houdt T. goed in de gaten als hij in april 2014 op weg gaat naar een afspraak. Officier Wildemors in haar betoog: "Die dag deed men een heel belangrijke constatering: buiten bij een bakkerij in Amsterdam kwamen T. en Van M. én H. V. bij elkaar. Dat was voor het onderzoeksteam een echte doorbraak, want voor het eerst was er een zichtbare link tussen de oude en de nieuwe verdachten."

Maar het werd nog mooier, zegt Wildemors. "Want kort hierna voegden ook nog B. en N. zich bij dit groepje. En zo zagen we op die donderdag bijna alle hoofdrolspelers uit het onderzoek bij elkaar."

Om meer bewijs te verzamelen werd een grootschalige undercoveroperatie opgezet, gericht op Ramazan N. Met Nederlandse en buitenlandse agenten werd geprobeerd om hem informatie te ontfutselen. Dat lukt uiteindelijk in de zomer van 2016.