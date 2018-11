Hema roept hazelnootchocolade-alfabet terug om stukjes kunststof

Winkelketen Hema roept uit voorzorg alle letters van melkchocolade met hazelnoot terug omdat er stukjes kunststof in kunnen zitten. De deeltjes zijn in de chocolade beland door een productiefout bij leverancier Baronie.

Op 22 november riep Hema kopers van de B, M, N, R en S al op om de chocoladeletters terug te brengen. Nu blijkt echter dat ook in de andere letters van het alfabet stukjes kunststof kunnen zitten.

Met het oog op de veiligheid van de klant worden nu alle letters teruggeroepen, meldt het bedrijf. Er zijn bij Hema geen gevallen bekend van mensen die gewond zijn geraakt of onwel zijn geworden door het eten van een chocoladeletter.

Populair product

In een verklaring zegt Hema dat de eisen voor voedselveiligheid bij Baronie niet goed zijn nageleefd. "Als gevolg hiervan moet in deze feestelijke periode een deel van de meest populaire producten worden teruggeroepen." Hema is met de leverancier in gesprek over vervolgstappen.

Mensen die de chocoladeletters in huis hebben, kunnen die terugbrengen naar een Hema-filiaal.