Advocaat Wilders: beroep 'minder Marokkanen-zaak' snel ongeldig verklaren

Geert-Jan Knoops, de advocaat van PVV-leider Geert Wilders, denkt dat het gerechtshof in Den Haag al snel kan besluiten dat Wilders onterecht is vervolgd. Knoops zei dat in het hoger beroep in de 'minder Marokkanen-zaak', dat vandaag voor de tweede keer is begonnen.

Volgens de advocaat is het proces ongeldig vanwege de politieke bemoeienis met het besluit van het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. De verdediging van de PVV-leider wil dat de rechters onderzoeken of toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten bij het OM heeft aangedrongen op een strafzaak.

"Het gaat in deze zaak om een woordenspel", zegt verslaggever Marc Hamer. "Ging het tussen de minister en het OM om informeren of afstemmen?" Knoops citeerde bij de regiezitting uit een korte notitie waaruit volgens hem blijkt dat er sprake was van afstemming. Daardoor zou Wilders het recht op een eerlijk proces zijn ontnomen.

Opstelten als getuige

Daarom wil Knoops dat oud-minister Opstelten en de toenmalige baas van het OM, Herman Bolhaar, net als twee topambtenaren als getuigen worden ondervraagd. Opstelten ontkent dat hij op vervolging heeft aangedrongen. Ook de officier van justitie die besloot Wilders voor de rechter te brengen, spreekt tegen dat hij onder druk is gezet.

Het hof besluit pas in januari of Opstelten, Bolhaar en de twee andere topambtenaren als getuige worden gehoord. De rechters horen vandaag en maandag eerst advocaat Knoops aan, daarna mag ook het OM nog een dag het woord voeren.

'Politiek waardeoordeel'

Dit voorjaar strandde het eerste hoger beroep na een succesvolle wraking van het hof door Wilders' advocaten. Het hof had geweigerd het proces uit te stellen om nader onderzoek te doen naar de beslissing van het OM om toenmalig D66-leider Pechtold niet te vervolgen voor uitspraken over Russen.

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie voor uitspraken die hij in 2014 deed op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kreeg geen straf opgelegd.

Advocaat Knoops zei vanochtend in zijn betoog dat de rechter met die uitspraak een "politiek waardeoordeel" heeft geveld over een partijprogramma. De discussie over de woorden van Wilders zou niet in de rechtszaal, maar in het parlement gevoerd moeten worden, zei hij. Het OM spreekt tegen dat het om een politieke zaak gaat.

Wilders vroeg aan zijn aanhangers of zij meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek in een Haags café scandeerde daarop "minder, minder". Zowel Wilders als het OM is tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gegaan.