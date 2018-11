Jos B. voor psychisch onderzoek naar Pieter Baan Centrum

Jos B., de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, gaat naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt hij uitgebreid psychisch onderzocht, zo bevestigt het Openbaar Ministerie aan L1.

Door het extra onderzoek loopt de rechtszaak tegen hem vertraging op, want het Pieter Baan Centrum heeft een wachtlijst van vier maanden. Het psychisch onderzoek zelf duurt ongeveer zes weken.

Toerekeningsvatbaar

Een psychisch onderzoek is gebruikelijk bij zware levensdelicten. Verdachten worden geobserveerd door een team van gedragsdeskundigen, psychologen en psychiaters. Na het onderzoek wordt een rapport opgesteld voor de rechtbank. Daarin wordt aangegeven in hoeverre een verdachte toerekeningsvatbaar is en hoe groot de kans op herhaling is.

B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood, de ontvoering en het seksueel misbruik van Nicky Verstappen in augustus 1998. De 11-jarige jongen was toen op zomerkamp op de Brunssummerheide.

Het is niet bekend of B. zal meewerken aan het psychisch onderzoek. Hij heeft voor zover bekend tot nu toe weinig tot niets verklaard en ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen.

Uitstel

Woensdag 12 december is in de zaak de eerste openbare zitting van de rechtbank in Maastricht. Het gaat er dan om of B. langer vast blijft zitten. Het OM verwacht de strafzaak op zijn vroegst in het najaar van 2019 inhoudelijk te behandelen.