Toezichthouders doen onderzoek naar zorginstelling Loek Winter

Dat winstverbod houdt in dat elke winst die in de zorg wordt gemaakt, moet terugvloeien in diezelfde hulpverlening. Maar volgens advocaat Lohman van de Cliëntenraad betaalt de zorgtak van DeSeizoenen te veel geld aan het vastgoed- en facilitair bedrijf. Het gaat om geld dat eigenlijk aan cliënten zou moet worden besteed, zegt hij.

Twijfels

Vanwege dezelfde twijfels over de tarieven van de zusterbedrijven stapte de Cliëntenraad eerder dit jaar naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Daar kreeg de Cliëntenraad nul op het rekest.

Over de inhoud van het nu lopende onderzoek willen de toezichthouders niets zeggen. Het is nog niet bekend wanneer het rapport klaar is. Onderzoeken door de NZa naar de besteding van zorggeld komen geregeld voor.