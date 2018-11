FD uitgeroepen tot Europese krant van het jaar

Het Financieele Dagblad is uitgeroepen tot Europese krant van het jaar. De jury prijst het vernieuwde ontwerp van het FD en noemt het een voorbeeld voor andere media.

De zakenkrant kreeg afgelopen september een make-over. Het FD wilde "de beste krant in het digitale tijdperk" maken. Zo werden er gekleurde tabbladen ingezet om de lezer wegwijs te maken, verwijzen QR-codes door naar online aanvullingen en wordt er duidelijker onderscheid gemaakt tussen nieuws en achtergrond.

Ook de fysieke vorm veranderde: als enige krant in Nederland ging het FD gebruikmaken van het berlinerformaat, iets kleiner dan het gebruikelijke tabloid. Bovendien heeft de krant nietjes en worden de randen schoongesneden zoals bij een tijdschrift, waardoor de vormgeving netjes tot de rand kan doorlopen.

Inhoud

De Poolse ontwerper Jacek Utko, die verantwoordelijk was voor de nieuwe vormgeving, was blij een zakenkrant onder handen te nemen. "Ik ben dol op financiƫle dagbladen", zei hij in een interview met Het Parool. "Zakenkranten lijken eerst wat saai, maar ze leren je de inhoud voorop te zetten."

Het FD heeft 90.000 abonnees en wil doorgroeien naar boven de 100.000. Daarmee is de krant een van de kleinste landelijke dagbladen van Nederland.

In totaal werden 182 kranten uit 25 landen ingezonden voor de ontwerpprijs, die de uitwisseling van nieuwe concepten en ontwerpen moeten stimuleren. De jury bestond uit zestien artdirectors van Europese kranten, zoals Het Nieuwsblad (uit Vlaanderen) en de Leeuwarder Courant.

Vorig jaar werd De Limburger uitgeroepen tot de beste regionale krant, net als Het Parool een jaar eerder. De Volkskrant was in 2013 de beste landelijke krant.