Porosjenko verbiedt Russen naar Oekraïne te reizen

De relatie tussen Rusland en Oekraïne is sinds zondag zeer gespannen. De Russen beschoten en enterden Oekraïense marineschepen die via de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov wilden varen. De schepen werden in beslag genomen en de bemanningsleden vastgezet. De drie Oekraïense commandanten zijn intussen naar Moskou overgebracht, de rest van de bemanning zit nog minimaal twee maanden in voorarrest op de Krim.

Porosjenko zinspeelde gisteren al op maatregelen tegen Russische burgers in regio's waar de noodtoestand van kracht is. Dat zijn gebieden aan de grens met Rusland of met Transnistrië, een regio in Moldavië die zich bij Rusland wil aansluiten.