David Lynch' rauwe schoonheid te zien in Maastricht

Bij de entree van de eerste zaal klinkt direct een sirene. De politie is gewaarschuwd en onderweg. Ze weten dat er iemand binnen is, een vreemde. Dat klopt, hij heeft het zelf gezegd, David Lynch, vreemd bij uitstek: Someone is in my house. Het is de bezorgde titel voor de expositie van de beeldend kunstenaar die wereldberoemd werd als maker van speelfilms vol onheil en de tv-thriller-series Twin Peaks.

Vanaf vandaag kan het publiek in het Maastrichtse Bonnefantenmuseum binnentreden in een wereld vol van zijn duistere thematiek, vervat in tekeningen, schilderijen, foto's, aquarellen en films.

In een live-verbinding met Los Angeles kreeg Lynch de vraag gesteld hoe het zit met al die duisterheid en zijn decennialange meditaties. Met een glimlach zei Lynch: "Een kunstenaar hoeft niet te lijden om leed te laten zien. Als je mediteert kom je geluk tegen waardoor je die verhalen kunt vertellen. Je hebt een schat in jezelf. Dan komt het goud binnen en gaat al het vuil naar buiten."

Die eerste zaal is gewijd aan vroeg en vorderend tekenwerk van Lynch. Het eerst valt zijn schets van Vincent van Gogh op, duidelijk herkenbaar als een van diens zelfportretten. Hij heeft zich blijkbaar gekweld en al in het jonge hoofd genesteld van David Lynch die hem er weer uit tekende als een bebaarde man met strooien hoed. In de vitrine ertegenover valt de tekening van een vreemd gezelschap op een gazon op, een naakte vrouw en drie mannen met open gulpen, verwikkeld in orale seks met honden.