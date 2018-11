De sport van vrijdag bij de NOS

Vanaf vandaag blikken we natuurlijk vooruit op de eredivisietopper van dit weekend: de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV.

Denkt PSV-trainer Mark van Bommel dat zijn team na het verlies tegen FC Barcelona klaar is voor de wedstrijd tegen Feyenoord? En welk plan heeft zijn Rotterdamse collega Giovanni van Bronckhorst voor zijn elftal bedacht om de koploper te verslaan?

Maar er wordt ook al gevoetbald vandaag: Excelsior en FC Utrecht trappen het eredivisieweekend af. Om 20.00 uur gaat in Rotterdam speelronde 14 van start. De wedstrijd is live te volgen via het liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Ook wordt er live verslag gedaan in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.