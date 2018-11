Voor het eerst sinds 2009 minder bijstandskinderen

Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen is voor het eerst sinds 2009 gedaald. In 2017 nam het aantal met bijna 3000 af naar 228.000. Dat is 7 procent van alle minderjarige kinderen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Tussen 2009 en 2016 was het aantal bijstandskinderen nog met ruim 45.000 toegenomen. Uitzondering op de daling van vorig jaar waren kinderen met een Syrische achtergrond. Deze groep groeide met meer dan 8000 naar bijna 28.000. Van alle bijstandskinderen had vorig jaar 12 procent een Syrische achtergrond.

63 procent van de kinderen in een bijstandsgezin had vorig jaar een niet-westerse achtergrond. 30 procent was van Nederlandse komaf.

Vrouw als kostwinner

Acht van de tien Nederlandse bijstandsgezinnen hadden in 2016 een vrouw als belangrijkste kostwinner. Dat aandeel was bij bijstandsgezinnen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond nog iets hoger. Bij andere niet-westerse gezinnen met een bijstandsuitkering was de man relatief vaak kostwinner, met bijna 40 procent.

Bijna 60 procent van de bijstandsgezinnen zei moeilijk rond te komen van hun inkomen. Ze moesten bijvoorbeeld beknibbelen op kleding, meubels en vakantie. Bijstandsgezinnen hadden in 2016 gemiddeld ruim 22.000 euro te besteden. Dat is minder dan de helft van het gemiddelde inkomen van andere gezinnen met kinderen.