Duits regeringsvliegtuig (weer eens) kapot, Merkel te laat bij G20

Het Duitse regeringstoestel dat bondskanselier Merkel naar de G20-top in Argentinië zou brengen, heeft kort na het opstijgen alweer moeten landen. Boven Nederland keerde het vliegtuig om. Volgens de gezagvoerder waren er technische problemen. Hij zette de Airbus A340 in Keulen aan de grond. Het zou gaan om problemen met de elektronica.

Merkel gaat nu met een ander toestel alsnog naar de G20. Ze zal door het oponthoud in ieder geval te laat aankomen op de top van regeringsleiders in Buenos Aires.

In de steek gelaten

Het is zeker niet de eerste keer dat Duitse politici in de steek worden gelaten door de 'Konrad Adenauer', zoals het regeringstoestel is gedoopt. De Duitse president Steinmeier had vorige week bij zijn reis naar Zuid-Afrika ook al vertraging door een defect.

Problemen met het vliegtuig zullen Steinmeier niet helemaal vreemd voorkomen. In zijn eerdere functie als minister van Buitenlandse Zaken had hij ook herhaaldelijk pech. Zo moest het toestel in 2016 bij het opstijgen in Berlijn een noodstop maken na een klapband. Ook liep hij geregeld vertraging op door technische malheur.

Minister Scholz van Financiën was vorige maand nog de dupe. Deze keer waren het dan wel niet technische mankementen die de Konrad Adenauer aan de grond hielden: knaagdieren op Bali zouden kabels in het vliegtuig hebben doorgebeten. De reparatie duurde vijf dagen, Scholz en zijn team moesten met een lijnvlucht naar huis.