Weer meer doden door ebola in Congo

Bijna vier maanden na de uitbraak van een nieuwe ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo staat het dodental op 242, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bekendgemaakt.

Nog eens 133 mensen zijn met het virus besmet en bij 47 mensen bestaat een verdenking van besmetting. De WHO is bezorgd over het grote aantal zieke baby's en jonge kinderen onder de zieken. Ook zijn tientallen gezondheidswerkers ziek geworden.

Volgens de WHO is het risico groot dat de epidemie zich verder in het land verspreidt en overslaat naar de buurlanden. De epidemie doet zich vooral voor in het noordoosten van Congo, aan de grens met Rwanda, Uganda en Zuid-Sudan. Uit die laatste twee landen zijn meldingen over mogelijke besmettingen binnengekomen.

Ruim twee weken geleden maakte het ministerie van Volksgezondheid al bekend dat de uitbraak de ernstigste is in de geschiedenis van het land. Het ministerie heeft verschillende maatregelen verder aangescherpt om de epidemie onder controle te krijgen. De prioriteit ligt bij het voorkomen van besmettingen, vaccinaties en veilige begrafenissen.

De WHO heeft 300 medewerkers ingezet om samen met het ministerie de ziekte te bestrijden.