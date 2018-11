NAVO-militairen oefenen in 'God-mode' voor een cyberaanval

Alexander de Nijs is een van die militairen. Hij doet de oefening in God-mode, zoals dat bij computerspellen heet. Hij verzon het scenario waarbij NAVO-troepen in het fictieve land Tytan zijn om de verkiezingen rustig te laten verlopen. Het net zo fictieve buurland lanceert een cyberaanval: treinen ontsporen, drinkwater wordt vergiftigd, rellen breken uit in de haven en het netwerk van de NAVO zelf wordt geïnfiltreerd met ransomware. Militairen worden daardoor naar de verkeerde plekken gestuurd.

Om het voor de deelnemers tot leven te brengen, is er een filmpje gemaakt waar je een brandende trein ziet. Ook hangen er door het hele hoofdkwartier kaartjes van Tytan. Met zichtbaar genoeg prikt De Nijs speldjes op de plekken waar zijn verzonnen rampen zich afspelen. In de volgende ruimte coördineren militairen uit alle lidstaten de activiteiten van hun programmeurs thuis.

Heldere communicatie

Wie kan de code als eerste breken, de aanval afslaan en de verkiezingen veilig laten verlopen? Natuurlijk zit dat wedstrijdelement erin, maar het gaat er toch vooral om dat communicatielijnen helder worden. Wie is waar voor verantwoordelijk? Wie heeft welke informatie en hoe wordt die gedeeld?

Cruciale vragen voor als het echt een keer zo ver is, zegt Commodore Elanor Boekholt-O'Sullivan. Zij leidt het Defensie Cybercommando. Gisteren was ze in Nederland bij het team dat aan de oefening mee doet. Vandaag is ze op de plek waar de landen overleggen en van waaruit de oefening aangestuurd wordt.

Het knooppunt van de oefening is een barak op een militaire basis in Tartu, Estland. Er staat een grote zendmast in de sneeuw naast het gebouw. Spannend is het niet. "Maar toch is het dat voor de mensen die aan de oefening meedoen wel", zegt Boekholt. "Nullen en enen zie je niet. Ze houden zich ook niet aan grenzen. Maar de gevolgen kunnen net zo desastreus zijn". Denk bijvoorbeeld aan de aanval op infrastructuur in Oekraïne, die ook systemen in Europa raakte.

'Iedereen kijkt naar Rusland'

Rusland is sowieso de olifant in de kamer. Het scenario speelt in een fictief land. Was een oefening in het opsporen van mensen die proberen te breken op een wifi-netwerk niet realistischer geweest? "Ik kijk liever de andere kant op", zegt Boekholt, "want iedereen kijkt naar Rusland. Het gevaar kan ook uit de rest van de wereld komen".