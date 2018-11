Senegal opent groot museum, 'maar deel Senegalese kunst ligt in Frankrijk'

De oproep van Macron stuit op weerstand bij Franse musea. De site 20minutes meldt dat onder meer het museum Quai Branly in Parijs tegen is. De directeur van het museum vindt dat alle kunst die in de koloniale tijd is verkregen over één kam wordt geschoren. Volgens hem gaan de onderzoekers er ten onrechte vanuit dat alle kunst die verkregen is tijdens de koloniale tijd, gestolen is. Hij is ook bang dat Europese musea straks nagenoeg leeg zijn, omdat er zo veel kunst teruggestuurd moet worden. Macron is juist van mening dat de redenen die Frankrijk ooit had om de kunst te houden, niet meer als legitiem worden beschouwd.

Veel Europese musea hebben in 2002 nog afgesproken om koloniale voorwerpen bij zich te houden, omdat ze vinden dat zij de kunst het beste kunnen conserveren. Tegenstanders van de oproep van Macron zijn verder bang dat de werken doorgesluisd worden naar handelaren. Critici vinden deze argumenten een vorm van hedendaags kolonialisme, omdat ze uitgaan van een gebrek aan vertrouwen in de Afrikanen. Daarnaast vinden critici dat dit soort meningen laten zien dat de de Franse musea het liefst het heft in eigen handen willen houden.