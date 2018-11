De Uithof heet vanaf nu Utrecht Science Park

De Utrechtse universiteitswijk De Uithof krijgt een andere naam. De gemeenteraad heeft besloten dat de wijk in het oosten van de Domstad voortaan Utrecht Science Park heet.

Een meerderheid van de raad was voor de naamswijziging. Het belangrijkste argument is dat de nieuwe naam veel internationaler is en een betere uitstraling heeft dan de oude, schrijft RTV Utrecht. Bovendien werden de twee namen nu door elkaar gebruikt, wat tot verwarring leidde.

In 2012 richtte de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, ziekenhuis UMCU, de provincie en de gemeente al een stichting op met de naam Utrecht Science Park. Zij zijn blij met het besluit van de gemeenteraad.

Ook andere gebruikers van de wijk, zoals het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en een zuivelgigant, ondersteunen de naamsverandering.

De wijziging kost in totaal 400.000 euro. Zo moeten bijvoorbeeld verkeersborden op de snelwegen vervangen worden. De kosten voor de gemeente Utrecht zijn ongeveer 77.000 euro.