Blok verwacht weinig steun voor nieuwe sancties tegen Rusland

Minister Blok ziet weinig ruimte voor nieuwe internationale sancties tegen Rusland. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor het Russische optreden tegen Oekraïense schepen, afgelopen weekend, en vindt dat dit niet ongestraft mag blijven.

Blok zei in de Kamer dat ook hij de Russische actie in de Zee van Azov volstrekt onverantwoord vindt. Volgens hem is er geen misverstand over dat het optreden van de Russen verwerpelijk en onrechtmatig is.

De minister voegde eraan toe dat hij niet terugschrikt voor sancties en dat hij ook bereid is in de EU te verkennen of daar draagvlak is voor nieuwe strafmaatregelen. Maar hij benadrukte dat hij inzet op internationale eensgezindheid en hij verwacht weinig steun voor nieuwe straffen. "Sancties vragen altijd unanimiteit en het enthousiasme in de Kamer over sancties wordt niet overal in Europa gedeeld."

Blok ziet ook niets in het sturen van NAVO-schepen naar de Zee van Azov, zoals de Oekraïense president Porosjenko heeft gevraagd. Blok is uit op de-escalatie en dat wordt volgens hem niet bereikt door het sturen van schepen.