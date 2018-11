Snelle trein tussen Randstad en Noord-Nederland stopt toch in Assen

Er komt een extra proef met een snelle intercity vanuit de stad Groningen naar de Randstad, die ook stopt in Assen. Dat heeft president-directeur Van Boxtel van de NS toegezegd in een gesprek met de gemeente Assen.

De NS wil de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland verkorten en gaat begin volgend jaar starten met testen. In de oorspronkelijke proef stopt de intercity maar in een paar plaatsen en duurt de reis vijftien minuten korter. Drenthe wordt in die proefritten, tot ergernis van de gemeente Assen, overgeslagen.

Het spoorbedrijf zegt nu twee verschillende proeven te doen. In het voorjaar wordt gestart met de proef die station Assen overslaat. Daarna volgt eenzelfde experiment waarbij de intercity wel stopt in de Drentse hoofdstad. De NS kijkt daarna welke variant het beste bevalt, schrijft RTV Drenthe.

De trein tussen de Randstad en Noord-Nederland gaat ook sneller rijden: zo'n 160 kilometer per uur.