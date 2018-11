MC IJsselmeerziekenhuizen ruim 50 miljoen euro in het rood

Het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen heeft een totale schuld openstaan van meer dan 50 miljoen euro. Ruim 500 schuldeisers hebben zich gemeld. De grootste schuldeiser is de bank ING.

Dat blijkt uit het eerste openbare faillissementsverslag. Het onderzoek van de curatoren naar de oorzaken van het faillissement is nog bezig. De uitkomsten van dat onderzoek zullen in volgende verslagen aan bod komen.

Een andere grote schuldeiser die de curatoren noemen is de stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Ook is het ziekenhuis nog vier miljoen euro aan loon- en inkomstenbelasting verschuldigd.

MC IJsselmeerziekenhuizen bestaat uit vier locaties: ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad en de poliklinieken in Emmeloord, Dronten en Urk. De panden in Urk en Dronten worden gehuurd. De panden in Lelystad en Emmeloord zijn eigendom van het MC IJsselmeerziekenhuizen en gekocht met een hypotheek. Dat verklaart de hoge schuld bij ING en WfZ. De panden in Dronten en Urk worden gehuurd.

Zienswijze

Hoewel de curatoren dus nog niet ingaan op oorzaken en omstandigheden van het faillissement, citeren ze wel de verklaring van het ziekenhuisbestuur daarover.

Het bestuur zegt daarin het ziekenhuis grondig te hebben willen reorganiseren met financiƫle steun van de zorgverzekeraars. Daarbij werd onder andere gedacht aan afbouw van de klinische verloskunde en kindergeneeskunde en aan het meer toepassen van e-health. Maar de zorgverzekeraars gingen daar niet in mee.

Als tweede oorzaak noemt het bestuur het steeds nijpender worden van de financiƫle situatie, onder meer door "het hoge aflossingstempo op de bancaire leningen." Toen na het aangevraagde uitstel van betaling bleek dat het ziekenhuis de salarissen niet meer kon betalen, werd faillissement aangevraagd, zodat de loongarantieregeling via het UWV in werking kon treden.

Begrip

"Vanuit het perspectief van ING is het begrijpelijk dat de bank het geleende geld snel wilde terugzien" zegt Wim Groot, als zorgeconoom verbonden aan de Universiteit van Maastricht. "MC IJsselmeerziekenhuizen viel waarschijnlijk al onder de afdeling bijzonder beheer bij de ING, omdat het financieel niet goed ging. Dat je dan als bank gaat kijken of je je geld terug kan krijgen door versneld te laten aflossen, lijkt me logisch. Maar dat draagt dan natuurlijk wel bij aan versneld faillissement."

Ook voor de opstelling van de zorgverzekeraars kan hij begrip opbrengen. "Zorgverzekeraars zijn geen banken, geen leningverstrekkers. Zij zijn niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van een reorganisatieplan van een ziekenhuis."

Verder onderzoek

De curatoren schrijven dat zij zich komende tijd gaan richten op onderzoek naar "de oorzaak van de faillissementen en mogelijke onregelmatigheden, benadelingshandelingen, eventueel wanbeleid en het feitelijke bestuur". Daartoe gaan zij gesprekken voeren met betrokken leidinggevenden, toezichthouders en adviseurs.

Voor de verdere afwikkeling van het faillissement zijn dat belangrijke elementen, zegt Groot. "Mocht blijken dat er sprake is geweest van eventueel falen van het bestuur, dan zal dat ongetwijfeld tot rechtszaken leiden".