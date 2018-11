Ouders: nog steeds veel lesuitval op VMBO Maastricht

Ouders van examenleerlingen op het VMBO Maastricht maken zich zorgen over de lesuitval op de school. Dat blijkt uit gesprekken en berichten van ouders op een besloten Facebookpagina, die de NOS heeft ingezien.

In een vertrouwelijk rapport van de Onderwijsinspectie wordt de school als 'zeer zwak' bestempeld. Die kwalificatie is de laagste beoordeling van de onderwijsinspectie. Op dit moment vallen tien andere middelbare scholen in Nederland onder die noemer.

De onderwijsinspectie constateerde in juni dat er van alles was misgegaan in de aanloop naar het eindexamen op het VMBO Maastricht. Ruim 350 examens werden ongeldig verklaard. Naar aanleiding van de problemen stapte voorzitter André Postema van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, waar de school onder valt, afgelopen week op.

De school beloofde dat de situatie dit schooljaar zou verbeteren, onder meer door het aanpassen van het toetsingsprogramma en het zoeken van extra docenten.

Stoned in de klas

Maar op de besloten Facebookgroep spreken ouders dus over veelvuldige lesuitval. Een van de ouders schrijft: "Mijn dochter heeft al bijna drie weken geen Nederlands gehad en heeft deze week leraar nummer 4 voor de klas."

Een andere ouder zegt dat de uitval gemaskeerd wordt: "In plaats van lessen te laten uitvallen, zetten ze zomaar iemand voor de klas. De leerlingen gaan dan Netflix kijken. Zo lijkt het alsof er minder uitval is, maar zo leren ze natuurlijk niets."De NOS sprak ook met een vader die anoniem wil blijven. Zijn kind zit in het vierde leerjaar. De conclusies van het vertrouwelijke inspectierapport verbazen hem niet. "Ik maak me zorgen over het diploma van mijn kind. De lesuitval is nog steeds heel hoog. Tot nu toe viel deze week meer dan de helft van de lesuren uit."

De vader vertelt ook over het gebrek aan orde in de klas. "Mijn kind kan zich niet concentreren, omdat leerlingen stoned in de klas zitten. Zij worden niet de les uitgestuurd." Een andere ouder zegt in de Facebookgroep dat leraren hun frustratie afreageren op de kinderen.

Keihard werken aan herstel

De school zegt zich te herkennen in de conclusies van de inspectie, maar zegt wel dat er in de afgelopen maanden zaken zijn veranderd. "Verbeteringen zijn merkbaar voor onze leerlingen. We werken keihard aan herstel", zegt de school in een reactie.

Volgens Jeffrye Vossen, lid van de directie, is lesuitval niet te voorkomen. "Zoals op elke school is er ook op het VMBO Maastricht lesuitval. We hebben een aantal onderwijsassistenten aangesteld die kunnen inspringen als een docent griep krijgt. Daarnaast hebben we dagcoördinatoren aangesteld, die ervoor zorgen dat de gang van zaken op school beter loopt. We zitten er bovenop, elke dag gaat het hier weer een stukje beter, veel beter dan drie maanden geleden."

Meldingen en klachten

De onderwijsinspectie kan de conclusies nog niet toelichten, omdat het rapport pas 14 december verschijnt. In het rapport staat dat de school binnen een jaar verbetering moet laten zien. Als dat niet gebeurt, kan de minister de financiering van de school stopzetten. De onderwijsinspectie zoekt op dit moment uit hoeveel meldingen en klachten er dit schooljaar zijn binnengekomen over het VMBO Maastricht.