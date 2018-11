Grapperhaus: zorgen over aantal politie-onderzoeken dat blijft liggen

Minister Grapperhaus wil dat het aantal zaken waarin de politie het onderzoek stopt naar beneden gaat. Hij reageerde in de Tweede Kamer op vragen van geschrokken Kamerleden over het aantal onderzoeken dat blijft liggen.

Gisteren meldde de NOS dat de politie dit jaar tot nu toe 16.000 onderzoeken heeft stopgezet, omdat er niet genoeg rechercheurs beschikbaar zijn. Volgens de politie gaat het om "eenvoudiger zaken, zoals een mishandeling zonder letsel of een winkeldiefstal", waarvan een gerede kans is dat ze kunnen worden opgelost.

Structureel meer geld

De minister zei in de Kamer dat hij de cijfers niet wil bagatelliseren en dat dit een punt van zorg is. Hij voegde eraan toe dat hij zich dit aantrekt zowel ten opzichte van de mensen die iets is overkomen als ten opzichte van de politie.

"Mede daarom heeft het kabinet ingezet op structureel meer geld voor de politie en uitbreiding van de sterkte." Maar Grapperhaus voegde eraan toe dat deze getallen door de jaren heen ongeveer op hetzelfde niveau liggen. Volgende week zal hij een nadere duiding van de cijfers geven.

Sterkte en bezetting

In het debat waren ook veel vragen over de vraag hoeveel politiemensen nu daadwerkelijk de criminaliteit bestrijden. Daar is vaak verwarring over. Grapperhaus zei dat er een verschil is tussen de "operationele sterkte" en de feitelijke bezetting. Want er zijn bijvoorbeeld ook mensen ziek, verminderd inzetbaar of in opleiding.

Volgens de minister worden steeds alle gegevens naar de Kamer gestuurd, maar hij wil de cijfers best nog eens op een rij zetten. Grapperhaus erkende dat ook hij zorgen heeft over het aantal echt inzetbare politiemensen. Hij ziet niets in een onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de cijfers, zoals GroenLinks had gevraagd.