Dertien arrestaties voor drugsproductie, bedoeld voor Scandinavië

De politie heeft dertien mensen aangehouden in verband met de productie en export van harddrugs naar Scandinavië. Twaalf arrestaties waren in Nederlandse plaatsen, vooral in het midden van het land. Een verdachte werd in de Belgische plaats Peer opgepakt.

In Maarssen ontmantelde de politie een xtc-lab, waar een man 18.700 tabletten per uur produceerde. Ook werden daar 44 kilo mdma-poeder en 26 kilo xtc-pillen gevonden. Verder nam de politie grote hoeveelheden contant geld, luxewagens, vuurwapens en munitie in beslag.

Twee verdachten werden op verzoek van Zweden gearresteerd, vanwege een onderschepping van drugstransporten in dat land eerder dit jaar.

De verdachten worden voorgeleid aan de rechter-commissaris en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.